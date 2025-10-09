DAX24.660 +0,3%Est505.660 +0,2%MSCI World4.352 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.067 -1,0%Euro1,1615 -0,1%Öl66,35 +0,4%Gold4.031 -0,2%
TeamViewer Aktie News: TeamViewer kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

09.10.25 09:26 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 8,69 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der TeamViewer-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 8,69 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 8,70 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 8,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,70 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.952 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 13,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 36,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,19 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 5,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,105 EUR je TeamViewer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 14,33 EUR angegeben.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 04.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

