TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 8,26 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 8,26 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 8,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.688 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 65,23 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,13 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,51 Prozent.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,33 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 29.07.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,11 Prozent auf 185,63 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Am 04.11.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

