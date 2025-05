TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 10,65 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 15:51 Uhr 0,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 10,70 EUR. Bei 10,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 183.092 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 13,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,22 Prozent. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR ab. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 19,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,43 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 178,75 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 161,65 Mio. EUR umgesetzt.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

