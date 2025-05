TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagvormittag mit Abschlägen

TeamViewer im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 10,46 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 10,46 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,45 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.516 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 13,66 EUR markierte der Titel am 02.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 30,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 8,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,67 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,053 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,43 EUR.

TeamViewer gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178,75 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte TeamViewer am 29.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

