TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 12,89 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 12,89 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 12,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 65.025 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 13,66 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (8,93 EUR). Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 30,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 163,11 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,97 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Am 06.05.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

