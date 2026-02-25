DAX25.276 +0,4%Est506.195 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 +1,4%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.630 +0,2%Euro1,1801 -0,1%Öl69,92 -1,5%Gold5.164 ±-0,0%
Telekom: Glasfaserausbau soll Schwerpunkt in Deutschland bleiben

26.02.26 11:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
33,70 EUR 0,25 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Von Britta Becks

DOW JONES--Die Deutsche Telekom will ihren Fokus auf den Glasfaserausbau in Deutschland beibehalten. "Glasfaser bleibt unser Schwerpunkt", sagte Rodrigo Diehl, Vorstandsmitglied und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Deutschland, auf der Bilanz-Pressekonferenz des DAX-Konzerns. Nach seinen Worten hat die Telekom im vierten Quartal 164.000 Glasfaserkunden gewonnen - das beste Quartal aller Zeiten. Die Netzauslastung sei im Jahresvergleich um 11 Prozent gestiegen und liege bei 16,4 Prozent. Die Telekom sieht sich auf dem besten Weg, ihr Ziel von einer Million neuen Glasfaserkunden im Jahr 2027 zu erreichen.

"Wie bereits kommuniziert, werden wir unsere Glasfaserinvestitionen weiter erhöhen, finanziert durch Effizienzsteigerungen, Budgetverschiebungen und Steuererleichterungen auf Bundesebene", so Diehl. "Insgesamt entspricht das in Summe 800 Millionen Euro mehr für die Jahre 2026 bis 2028 - also ein klares Bekenntnis zum Glasfaserausbau, denn wir investieren weiterhin mehr als jedes andere Unternehmen in Deutschland."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 05:23 ET (10:23 GMT)

