Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel gefangen: Neuer CEO kämpft um Investorenvertrauen Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel gefangen: Neuer CEO kämpft um Investorenvertrauen
Stocks in Action USA: QuantumScape, Planet Labs, EchoStar Stocks in Action USA: QuantumScape, Planet Labs, EchoStar
Tencent im Fokus

Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag fester

08.09.25 16:10 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag fester

Die Aktie von Tencent zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 67,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 16:02 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 67,00 EUR zu. Bei 67,79 EUR erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 66,90 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 5.010 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,89 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 1,31 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 42,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 58,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,59 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 5,52 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 199,09 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 12.11.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 26,94 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
