Tencent Aktie News: Tencent zieht am Nachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 64,73 EUR nach oben.

Um 16:01 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 64,73 EUR nach oben. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 65,33 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.466 Tencent-Aktien.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 2,29 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 21.08.2024 Kursverluste bis auf 42,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 4,50 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,57 CNY je Tencent-Aktie.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,60 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 199,09 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 173,92 Mrd. HKD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 12.11.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,62 CNY je Aktie.

