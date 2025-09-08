Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Tesco

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 4,36 GBP.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 4,36 GBP. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,35 GBP. Bei 4,38 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 677.106 Tesco-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,45 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2025). Gewinne von 1,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,10 GBP am 11.04.2025. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 40,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 02.10.2025 gerechnet. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2029 0,362 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach