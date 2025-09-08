Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verteidigt am Nachmittag Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,38 GBP.

Im London-Handel kam die Tesco-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 4,38 GBP. Bei 4,39 GBP erreichte die Tesco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,35 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,38 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.683.405 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,45 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 1,60 Prozent wieder erreichen. Bei 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 41,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,155 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,40 GBP an.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,362 GBP im Jahr 2029 aus.

