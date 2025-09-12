Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagnachmittag nahezu unbewegt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesco zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Tesco-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 4,39 GBP.

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr bei 4,39 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 4,44 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,39 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,41 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.571.617 Tesco-Aktien.

Am 09.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,45 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 1,27 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.

Voraussichtlich am 02.10.2025 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 07.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2029 0,362 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

