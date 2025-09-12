DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.851 ±0,0%Nas22.334 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1763 +0,3%Öl67,30 +0,6%Gold3.683 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs? Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Fokus auf Aktienkurs

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagnachmittag nahezu unbewegt

15.09.25 16:13 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagnachmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Tesco zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Tesco-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 4,39 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr bei 4,39 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 4,44 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,39 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,41 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.571.617 Tesco-Aktien.

Am 09.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,45 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 1,27 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.

Voraussichtlich am 02.10.2025 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 07.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2029 0,362 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesco

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesco

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesco PLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesco PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen