Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Tesco zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 4,41 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,41 GBP. Die Tesco-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,41 GBP an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,41 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 124.251 Tesco-Aktien.

Bei einem Wert von 4,45 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2025). Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 0,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 29,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,155 GBP je Tesco-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,40 GBP an.

Voraussichtlich am 02.10.2025 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Analysten erwarten für 2029 einen Gewinn in Höhe von 0,362 GBP je Tesco-Aktie.

