Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag mit Kursplus

19.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 4,43 GBP zu.

Tesco PLC
5,05 EUR 0,13 EUR 2,64%
Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,43 GBP. Bei 4,45 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,41 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 1.966.442 Tesco-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 4,81 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 7,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit einem Kursverlust von 29,97 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,144 GBP je Tesco-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,40 GBP an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 14.04.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,282 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
