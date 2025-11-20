Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco zieht am Mittag an
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Tesco. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 4,48 GBP zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Tesco legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,9 Prozent auf 4,48 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 4,48 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,39 GBP. Zuletzt wurden via London 1.826.772 Tesco-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 4,81 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 7,28 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 3,10 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,144 GBP ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,40 GBP.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.04.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,282 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
