Kursverlauf

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco legt am Nachmittag zu

20.11.25 16:09 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco legt am Nachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Tesco. Zuletzt sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 4,48 GBP zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 4,48 GBP zu. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,50 GBP zu. Bei 4,39 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 4.402.242 Tesco-Aktien.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 4,81 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 6,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit einem Kursverlust von 30,77 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,144 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,282 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

