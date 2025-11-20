Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gewinnt am Donnerstagvormittag

Blick auf Tesco-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 4,44 GBP.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 4,44 GBP. Die Tesco-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,43 GBP an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,39 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 327.664 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,81 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 42,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,144 GBP je Tesco-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie.

Am 16.04.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 14.04.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,282 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

