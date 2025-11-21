DAX23.119 -0,7%Est505.521 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -6,1%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.495 -3,5%Euro1,1548 +0,2%Öl62,67 -0,8%Gold4.043 -0,8%
Aktie im Blick

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag freundlich

21.11.25 09:22 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tesco. Zuletzt stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,49 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das Tesco-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 4,49 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesco-Aktie bisher bei 4,49 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,46 GBP. Bisher wurden via London 288.181 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,81 GBP an. 7,09 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit einem Kursverlust von 30,84 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,144 GBP belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,40 GBP an.

Am 16.04.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.04.2027 dürfte Tesco die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,282 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

