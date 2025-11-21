Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco zeigt sich am Mittag gestärkt
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,5 Prozent auf 4,53 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 4,53 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesco-Aktie bei 4,54 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,46 GBP. Zuletzt wechselten 3.369.251 Tesco-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 4,81 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,05 Prozent. Bei 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 31,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,40 GBP an.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 14.04.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,282 GBP fest.
Redaktion finanzen.net
