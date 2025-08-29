DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.166 -0,8%Nas21.214 -1,1%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,12 +1,4%Gold3.527 +1,5%
Fokus auf Aktienkurs

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Dienstagabend billiger

02.09.25 20:24 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Dienstagabend billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 198,17 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
172,26 EUR -0,42 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Texas Instruments-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 198,17 USD. Bei 196,76 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 199,38 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 782.665 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Am 12.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 221,69 USD. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 10,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,96 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,49 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 191,67 USD an.

Am 22.07.2025 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,45 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,82 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Texas Instruments am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,60 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

