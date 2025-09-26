Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments verbilligt sich am Dienstagabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 181,94 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Texas Instruments-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 181,94 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Texas Instruments-Aktie bis auf 181,33 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 183,20 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 474.234 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Kursplus von 21,85 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,96 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Analysten bewerten die Texas Instruments-Aktie im Durchschnitt mit 191,67 USD.
Am 22.07.2025 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,45 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 28.10.2025 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments im Jahr 2025 5,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)
