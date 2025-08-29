Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments gibt am Abend nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 193,37 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Texas Instruments-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,2 Prozent auf 193,37 USD ab. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 191,42 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 199,81 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Texas Instruments-Aktien beläuft sich auf 965.468 Stück.

Am 12.07.2025 markierte das Papier bei 221,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Texas Instruments-Aktie 38,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 191,67 USD je Texas Instruments-Aktie an.

Am 22.07.2025 hat Texas Instruments in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,45 Mrd. USD – ein Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,60 USD je Texas Instruments-Aktie belaufen.

