Aktienkurs aktuell

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments tendiert am Abend seitwärts

29.09.25 20:25 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments tendiert am Abend seitwärts

Die Aktie von Texas Instruments hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 184,41 USD zeigte sich die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
157,64 EUR -1,68 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Texas Instruments-Aktie ließ sich um 20:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 184,41 USD. Im Tageshoch stieg die Texas Instruments-Aktie bis auf 186,02 USD. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 183,91 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 185,47 USD. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 540.614 Stück gehandelt.

Am 12.07.2025 markierte das Papier bei 221,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 20,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 139,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.

Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,49 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 191,67 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 22.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 4,45 Mrd. USD gegenüber 3,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Texas Instruments dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

