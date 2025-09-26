Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments tendiert am Abend seitwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Texas Instruments hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 184,41 USD zeigte sich die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Texas Instruments-Aktie ließ sich um 20:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 184,41 USD. Im Tageshoch stieg die Texas Instruments-Aktie bis auf 186,02 USD. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 183,91 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 185,47 USD. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 540.614 Stück gehandelt.

Am 12.07.2025 markierte das Papier bei 221,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 20,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 139,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.

Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,49 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 191,67 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 22.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 4,45 Mrd. USD gegenüber 3,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Texas Instruments dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

