DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Kursverlauf

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Donnerstagnachmittag mit kräftigen Verlusten

04.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,9 Prozent auf 184,15 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
161,56 EUR -9,90 EUR -5,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 5,9 Prozent im Minus bei 184,15 USD. Das bisherige Tagestief markierte Texas Instruments-Aktie bei 181,69 USD. Bei 183,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 657.628 Texas Instruments-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 16,93 Prozent niedriger. Bei 139,96 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 24,00 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,26 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,49 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Texas Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,38 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

mehr Analysen