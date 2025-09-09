DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.522 -0,4%Nas21.931 +0,2%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,71 +1,8%Gold3.645 +0,5%
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments wird am Nachmittag ausgebremst

10.09.25 16:11 Uhr

10.09.25 16:11 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 183,50 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
156,72 EUR -0,68 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Texas Instruments-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 183,50 USD. Das bisherige Tagestief markierte Texas Instruments-Aktie bei 183,30 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 185,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 134.126 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Kursplus von 20,81 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,96 USD am 12.04.2025. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 31,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,49 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Texas Instruments 5,26 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Texas Instruments-Aktie wird bei 191,67 USD angegeben.

Am 22.07.2025 lud Texas Instruments zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Texas Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,38 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Texas Instruments Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Texas Instruments-Aktie in Höhe von 5,60 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

