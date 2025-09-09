Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments wird am Nachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 183,50 USD nach.

Die Texas Instruments-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 183,50 USD. Das bisherige Tagestief markierte Texas Instruments-Aktie bei 183,30 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 185,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 134.126 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Kursplus von 20,81 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,96 USD am 12.04.2025. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 31,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,49 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Texas Instruments 5,26 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Texas Instruments-Aktie wird bei 191,67 USD angegeben.

Am 22.07.2025 lud Texas Instruments zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Texas Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,38 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Texas Instruments Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Texas Instruments-Aktie in Höhe von 5,60 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark