Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Texas Instruments

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 183,86 USD ab.

Die Texas Instruments-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 183,86 USD abwärts. Bei 183,19 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 184,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 139.610 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 221,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 17,06 Prozent niedriger. Bei 139,96 USD fiel das Papier am 12.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,88 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,49 USD belaufen. Analysten bewerten die Texas Instruments-Aktie im Durchschnitt mit 191,67 USD.

Am 22.07.2025 legte Texas Instruments die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Texas Instruments noch ein Gewinn pro Aktie von 1,22 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent auf 4,45 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2025 5,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

