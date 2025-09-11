DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.936 -0,4%Nas22.176 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1739 ±0,0%Öl66,91 +0,9%Gold3.647 +0,4%
Texas Instruments im Fokus

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments tendiert am Abend auf rotem Terrain

12.09.25 20:24 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 183,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
156,82 EUR -0,64 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Texas Instruments-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 183,06 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Texas Instruments-Aktie bei 182,75 USD. Bei 184,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 596.975 Texas Instruments-Aktien.

Bei 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,10 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,96 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,49 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 191,67 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Texas Instruments am 22.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,22 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent auf 4,45 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Texas Instruments dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

In eigener Sache

Texas Instruments und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

