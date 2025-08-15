Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Donnerstagabend mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Texas Instruments-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 200,13 USD.
Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 200,13 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 199,72 USD. Bei 199,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 529.217 Texas Instruments-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2025 auf bis zu 221,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,77 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,96 USD am 12.04.2025. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 42,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,49 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 191,67 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Texas Instruments am 22.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,45 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Texas Instruments wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,60 USD je Texas Instruments-Aktie belaufen.
Alle: Alle Empfehlungen