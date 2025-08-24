DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.616 +0,4%Nas21.591 +0,2%Bitcoin96.420 +0,3%Euro1,1631 -0,1%Öl67,84 +0,9%Gold3.395 +0,1%
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: US-Börsen in Grün -- DAX schließt in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, DroneShield im Fokus
Top News
PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer
Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Abend tiefer

27.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Texas Instruments. Das Papier von Texas Instruments befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 205,35 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
176,92 EUR -0,40 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr ging es für die Texas Instruments-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 205,35 USD. Im Tief verlor die Texas Instruments-Aktie bis auf 203,43 USD. Bei 204,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 365.777 Texas Instruments-Aktien.

Bei 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 7,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,96 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,84 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Analysten bewerten die Texas Instruments-Aktie im Durchschnitt mit 191,67 USD.

Texas Instruments ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,22 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,45 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Texas Instruments am 28.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments im Jahr 2025 5,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumMeistgelesen
