Kursentwicklung im Fokus

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag im Plus

03.10.25 16:10 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Texas Instruments-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 184,07 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
155,66 EUR -0,08 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Texas Instruments-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 184,07 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 184,19 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 182,77 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.204 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 139,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 23,96 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,49 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Texas Instruments-Aktie wird bei 191,67 USD angegeben.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Texas Instruments ein EPS von 1,22 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,45 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,82 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Texas Instruments Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark

mehr Analysen