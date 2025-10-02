DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.190 +2,2%Euro1,1723 -0,1%Öl64,28 -1,7%Gold3.859 -0,2%
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Abend in Grün

02.10.25 20:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 182,91 USD.

Texas Instruments Inc. (TI)
155,74 EUR 0,94 EUR 0,61%
Um 20:08 Uhr stieg die Texas Instruments-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 182,91 USD. Kurzfristig markierte die Texas Instruments-Aktie bei 184,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 180,77 USD. Bisher wurden heute 882.882 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 21,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,96 USD. Abschläge von 23,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,49 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 191,67 USD je Texas Instruments-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 22.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,45 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Texas Instruments wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,60 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark

mehr Analysen