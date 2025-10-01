Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Mittwochabend auf rotem Terrain

Texas Instruments im Blick

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 180,43 USD.

Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 180,43 USD. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 180,17 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 181,97 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 593.128 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,69 USD an. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 18,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,96 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 5,26 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,49 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 191,67 USD.

Texas Instruments veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Texas Instruments ein EPS in Höhe von 5,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

