Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 183,11 USD.
Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 183,11 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Texas Instruments-Aktie bei 181,65 USD. Bei 181,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 135.636 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.
Am 12.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,69 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 23,57 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 5,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,49 USD je Texas Instruments-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 191,67 USD.
Am 22.07.2025 legte Texas Instruments die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 USD, nach 1,22 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 4,45 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 3,82 Mrd. USD umgesetzt.
Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,60 USD je Texas Instruments-Aktie.
