Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments legt am Donnerstagnachmittag zu

Die Aktie von Texas Instruments zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Texas Instruments-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 183,73 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Texas Instruments-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 183,73 USD nach oben. Bei 183,93 USD erreichte die Texas Instruments-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 180,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Texas Instruments-Aktien beläuft sich auf 214.380 Stück.

Am 12.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,69 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 139,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 23,82 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,49 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 191,67 USD je Texas Instruments-Aktie an.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,22 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Texas Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,38 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 5,60 USD je Aktie aus.

