Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Aktie im Blick

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag mit KursVerlusten

29.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 203,36 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
174,06 EUR -2,10 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Texas Instruments-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 203,36 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Texas Instruments-Aktie bis auf 202,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 203,51 USD. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 115.860 Stück gehandelt.

Bei 221,69 USD markierte der Titel am 12.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Bei 139,96 USD fiel das Papier am 12.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Verlust von 31,18 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,49 USD, nach 5,26 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 191,67 USD je Texas Instruments-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 22.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,45 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,82 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 5,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

