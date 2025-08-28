Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 203,36 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Texas Instruments-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 203,36 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Texas Instruments-Aktie bis auf 202,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 203,51 USD. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 115.860 Stück gehandelt.

Bei 221,69 USD markierte der Titel am 12.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Bei 139,96 USD fiel das Papier am 12.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Verlust von 31,18 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,49 USD, nach 5,26 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 191,67 USD je Texas Instruments-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 22.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,45 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,82 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 5,60 USD je Aktie aus.

