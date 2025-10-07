Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Dienstagabend billiger

DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1655 -0,5%Öl65,72 +0,3%Gold3.983 +0,6%
So entwickelt sich Texas Instruments

07.10.25 20:29 Uhr
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Texas Instruments-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 177,56 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Texas Instruments-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 177,56 USD. In der Spitze büßte die Texas Instruments-Aktie bis auf 177,23 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 181,76 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 727.513 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,85 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 26,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 191,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 22.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Texas Instruments ein EPS von 1,22 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Texas Instruments im vergangenen Quartal 4,45 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Texas Instruments 3,82 Mrd. USD umsetzen können.

Texas Instruments wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Texas Instruments die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen