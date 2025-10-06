DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.955 +0,8%Bitcoin107.138 +1,6%Euro1,1718 -0,1%Öl65,53 +1,8%Gold3.964 +2,0%
So entwickelt sich Texas Instruments

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments verteuert sich am Montagabend

06.10.25 20:23 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments verteuert sich am Montagabend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Texas Instruments. Das Papier von Texas Instruments konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 182,81 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
155,02 EUR -0,64 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:06 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 182,81 USD. Zwischenzeitlich stieg die Texas Instruments-Aktie sogar auf 182,88 USD. Bei 180,96 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 701.066 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (221,69 USD) erklomm das Papier am 12.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 139,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Texas Instruments-Aktie 30,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,49 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,26 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 191,67 USD.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,45 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Texas Instruments möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 5,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

