Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 180,79 USD.
Die Texas Instruments-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 180,79 USD. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 180,48 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,76 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 102.612 Texas Instruments-Aktien.
Bei 221,69 USD markierte der Titel am 12.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 18,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 139,96 USD fiel das Papier am 12.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Verlust von 22,58 Prozent wieder erreichen.
Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,49 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,22 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,45 Mrd. USD im Vergleich zu 3,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Texas Instruments möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Texas Instruments-Aktie in Höhe von 5,60 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.01.2025
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.2024
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2024
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.04.2024
|Texas Instruments Verkaufen
|DZ BANK
|26.04.2023
|Texas Instruments Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2024
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|21.10.2020
|Texas Instruments kaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2019
|Texas Instruments Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|24.07.2019
|Texas Instruments Buy
|Charter Equity
|24.04.2019
|Texas Instruments overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2024
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.04.2023
|Texas Instruments Market-Perform
|Bernstein Research
|26.04.2023
|Texas Instruments Neutral
|UBS AG
|21.10.2020
|Texas Instruments Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.2020
|Texas Instruments neutral
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.01.2025
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|24.04.2024
|Texas Instruments Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.2020
|Texas Instruments Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.2020
|Texas Instruments Underweight
|Barclays Capital
|24.04.2019
|Texas Instruments Sell
|UBS AG
