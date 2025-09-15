thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 10,51 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 4,2 Prozent im Minus bei 10,51 EUR. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 10,49 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.170.948 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 11,62 EUR markierte der Titel am 21.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,57 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,89 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 264,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,156 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,78 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,300 EUR je Aktie.

