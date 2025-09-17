thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag nahe Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der thyssenkrupp-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,72 EUR.
Bei der thyssenkrupp-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 11,72 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 11,87 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 11,63 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,77 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 660.096 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,92 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2025. Mit einem Zuwachs von 1,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2024 bei 3,09 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,67 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,156 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,78 EUR.
Am 14.08.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,09 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,29 Prozent verringert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,298 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|16.09.2025
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|18.08.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
