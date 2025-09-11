DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.152 +0,3%Nas22.501 +1,1%Bitcoin99.961 +1,5%Euro1,1786 -0,3%Öl67,45 -0,7%Gold3.642 -0,5%
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose
Intel-Aktie zündet den Turbo: Chripriese NVIDIA steigt mit Milliarden ein Intel-Aktie zündet den Turbo: Chripriese NVIDIA steigt mit Milliarden ein
Index-Performance im Blick

Gewinne in New York: S&P 500 am Donnerstagnachmittag im Aufwind

18.09.25 20:02 Uhr
Gewinne in New York: S&P 500 am Donnerstagnachmittag im Aufwind | finanzen.net

Der S&P 500 gewinnt heute an Wert.

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,54 Prozent fester bei 6.635,93 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 51,238 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,424 Prozent auf 6.628,32 Punkte an der Kurstafel, nach 6.600,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.611,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.656,80 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,491 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 18.08.2025, den Wert von 6.449,15 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.06.2025, bei 5.980,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.618,26 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 13,08 Prozent zu. Bei 6.656,80 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Intel (+ 21,95 Prozent auf 30,37 USD), Synopsys (+ 11,17 Prozent auf 472,92 USD), Coinbase (+ 8,46 Prozent auf 347,68 USD), KLA-Tencor (+ 6,23 Prozent auf 1.051,54 USD) und Micron Technology (+ 5,87 Prozent auf 169,38 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Darden Restaurants (-7,92 Prozent auf 192,25 USD), S&P Global (-5,88 Prozent auf 512,11 USD), Nucor (-5,64 Prozent auf 134,75 USD), MSCI (-4,47 Prozent auf 552,75 USD) und Moodys (-4,11 Prozent auf 490,72 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 81.763.292 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,603 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
