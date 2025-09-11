Gewinne in New York: S&P 500 am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Index-Performance im Blick

Der S&P 500 gewinnt heute an Wert.

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,54 Prozent fester bei 6.635,93 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 51,238 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,424 Prozent auf 6.628,32 Punkte an der Kurstafel, nach 6.600,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.611,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.656,80 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,491 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 18.08.2025, den Wert von 6.449,15 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.06.2025, bei 5.980,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.618,26 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 13,08 Prozent zu. Bei 6.656,80 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Intel (+ 21,95 Prozent auf 30,37 USD), Synopsys (+ 11,17 Prozent auf 472,92 USD), Coinbase (+ 8,46 Prozent auf 347,68 USD), KLA-Tencor (+ 6,23 Prozent auf 1.051,54 USD) und Micron Technology (+ 5,87 Prozent auf 169,38 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Darden Restaurants (-7,92 Prozent auf 192,25 USD), S&P Global (-5,88 Prozent auf 512,11 USD), Nucor (-5,64 Prozent auf 134,75 USD), MSCI (-4,47 Prozent auf 552,75 USD) und Moodys (-4,11 Prozent auf 490,72 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 81.763.292 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,603 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

