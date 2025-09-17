thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteuert sich am Mittag

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 11,84 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 11,84 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 11,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,47 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.763.449 Stück gehandelt.

Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,92 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 0,68 Prozent Luft nach oben. Am 19.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 300,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,156 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 14.08.2025. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,29 Prozent verringert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 20.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 19.11.2026.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,298 EUR je Aktie.

