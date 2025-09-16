thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Mittwochvormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 11,82 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 11,82 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 11,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 460.069 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 0,63 Prozent zulegen. Bei 2,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,32 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,156 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,78 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,99 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.11.2026.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,299 EUR je Aktie.

