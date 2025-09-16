thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 11,34 EUR nach.

Um 11:48 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 11,34 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 11,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.527.346 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 4,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 2,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,28 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,156 EUR. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,78 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. thyssenkrupp dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,299 EUR fest.

