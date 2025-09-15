thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Kursplus

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Plus bei 11,49 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 4,8 Prozent auf 11,49 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 11,83 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,99 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.942.132 Stück gehandelt.

Bei 11,83 EUR erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,96 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,89 EUR am 17.09.2024. Mit Abgaben von 74,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,156 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,78 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 14.08.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,99 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,300 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

