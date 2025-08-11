JP Morgan Chase & Co.

thyssenkrupp Neutral

14:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Der Industriekonzern habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Dominic O'Kane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die neuen Jahresziele deckten sich mit den Konsensschätzungen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:23 / BST

