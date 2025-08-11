thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 6,07 Mrd. EURDiv. Rendite 4,32%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Der Industriekonzern habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Dominic O'Kane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die neuen Jahresziele deckten sich mit den Konsensschätzungen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
*zum Zeitpunkt der Analyse
