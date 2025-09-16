DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,05 -1,5%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.870 +0,5%Euro1,1855 -0,1%Öl68,36 -0,2%Gold3.675 -0,4%
thyssenkrupp-Aktie steigt: IG Metall sieht in Jindal "perfekte Ergänzung" für thyssenkrupp Steel

17.09.25 08:22 Uhr
thyssenkrupp Aktie im Aufwind: Jindal als idealer Partner für thyssenkrupp Steel? | finanzen.net

Jürgen Kerner, zweiter Vorsitzender der IG Metall, glaubt, dass Deutschlands größter Stahlhersteller thyssenkrupp Steel die "perfekte Ergänzung" für den kaufinteressierten indischen Konzern Jindal Steel International sein könnte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
11,47 EUR 0,07 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Sie sind die größten Stahlhersteller in Indien. Sie sind in vielen Märkten aktiv, aber sie haben bis jetzt in Europa nur kleine Aktivitäten", sagte Kerner, der auch im Aufsichtsrat der thyssenkrupp AG sitzt, dem Sender WDR 5. "Und Europa ist nach wie vor ein Absatzmarkt für qualitativ hochwertigen Stahl." Ein Engagement ergebe für den indischen Konzern daher strategisch Sinn.

Am Dienstag war bekanntgeworden, dass der familiengeführte Stahlkonzern Jindal Steel International die Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen will. Das deutsche Unternehmen ist wegen der Konjunkturschwäche, hoher Energiepreise und Billigimporten aus Asien in eine Krise geraten.

Man werde dieses Angebot intensiv prüfen, hieß es in einer Mitteilung der Thyssenkrupp AG.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,48 Prozent höher bei 11,41 Euro.

/idt/DP/stk

ESSEN/DUISBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: thyssenkrupp AG

