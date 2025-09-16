DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.061 +0,7%Nas22.215 -0,5%Bitcoin97.680 -0,7%Euro1,1845 -0,2%Öl68,28 -0,3%Gold3.687 -0,1%
Aktienkurs aktuell

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

17.09.25 16:13 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 11,29 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
11,33 EUR -0,07 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 11,29 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 11,08 EUR. Bei 11,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.231.680 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 11,90 EUR markierte der Titel am 17.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 5,36 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2024 Kursverluste bis auf 2,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 74,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,78 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 20.11.2025 gerechnet. Am 19.11.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,299 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

