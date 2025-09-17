DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.187 +0,1%Nas22.554 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,73 -1,2%Gold3.672 +0,8%
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Aktie im Blick

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Freitagnachmittag ab

19.09.25 16:10 Uhr

19.09.25 16:10 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Freitagnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 11,61 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
11,64 EUR -0,15 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 11,61 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 11,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,77 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.319.379 Aktien.

Am 18.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 2,64 Prozent niedriger. Am 24.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,09 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 73,42 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,156 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,78 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,09 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,99 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,298 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
17.09.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
16.09.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
17.09.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

