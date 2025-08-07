Thyssenkrupp-Eigner beschließen Abspaltung von Marinesparte
Werte in diesem Artikel
ESSEN/KIEL (dpa-AFX) - Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS steht künftig auf eigenen Füßen. Die Aktionärinnen und Aktionäre des Industriekonzerns thyssenkrupp beschlossen die Verselbstständigung der Sparte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) bei einer außerordentlichen Hauptversammlung, die online stattfand.
Die Thyssenkrupp AG behält über eine neue Holding-Gesellschaft mit 51 Prozent die Mehrheit. Die übrigen 49 Prozent der TKMS-Aktien werden an die Thyssenkrupp-Aktionärinnen und Aktionäre übertragen - im Verhältnis ihrer Beteiligung. Sie werden damit zu unmittelbaren Anteilseignern von TKMS.
TKMS beschäftigt rund 8.200 Menschen
TKMS ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote, baut aber auch Fregatten und Korvetten. Das Unternehmen beschäftigt rund 8.200 Menschen und hat seinen Hauptsitz in Kiel.
Mit dem sogenannten Spin-Off soll die Sparte laut Thyssenkrupp-Chef Miguel López eine größere unternehmerische Freiheit bekommen, um besser wachsen zu können. López geht davon aus, dass das neue Unternehmen TKMS AG & Co. KGaA Mitte Oktober ins Handelsregister eingetragen wird. Die Börsennotierung am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse soll unmittelbar im Anschluss erfolgen./tob/DP/jha
Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|28.05.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|15.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|25.02.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|13.02.2025
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|28.05.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.05.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen