thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochnachmittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,61 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,69 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,57 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 743.237 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 11,95 EUR markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2024 bei 3,09 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 275,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,78 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,29 Prozent zurück. Hier wurden 8,15 Mrd. EUR gegenüber 8,99 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,299 EUR im Jahr 2025 aus.

